Raper Silento znova kršil zakon: aretiran zaradi prehitre vožnje

Richard Lamar Hawk, ki ga številni bolj poznajo pod umetniškim imenom Silento, je bil aretiran zaradi objestne vožnje, prekoračitve dovoljene hitrosti, neupoštevanja voznega pasu in neustreznega ustavljanja. Raper se je sprva prepiral s policistom in med tem dvakrat spremenil svojo zgodbo. Nato je le priznal, da je vozil prehitro. To pa naj bi storil zato, ker mu zaradi slave ljudje radi sledijo in jim je želel ubežati.