Raper Soulja Boy obtožen posilstev in napadov na nekdanjo asistentko

30-letnik naj bi žensko zadrževal proti njeni volji, jo imel za talko, jo izpostavljal sovražnemu delovnemu okolju, prav tako pa trdi, da ji zaslužka ni izplačeval. DeAndre Cortez Way, kot je raperjevo pravo ime, je asistentko zaposlil decembra 2018. Od nje je pričakoval, da bo neprestano na voljo, da mu bo čistila, prala, kuhala, da bo njegova osebna voznica, frizerka in da bo opravljala še druge zadolžitve, ki načeloma niso del nalog, ki jih opravlja osebni asistent. On ji je obljubil plačilo 400 evrov na teden, ob njem pa je morala preživeti kar 20 ur dnevno, sedem dni v tednu.

Po mesecu dni naj bi Soulja asistentki začel pošiljati eksplicitne fotografije, čeprav se je njun odnos razvijal, pa se je hitro spremenil v nasilnega. 23. januarja 2019 jo je zvezdnik po napadu nenadzorovanega besa napadel, jo brcal in jo večkrat udaril po glavi in hkrati grozil, zato naj bi nezavestna obležala. Agresiven in ljubosumen je bil tudi, če jo je kdo klical ali ji na Instagramu komentiral katero od fotografij.''Moral bi te ubiti,''so bile pogosto njegove besede.

Februarja istega leta naj bi jo prvič spolno napadel, po dogodku pa ji je ponudil nekaj manj kot tisoč evrov, saj je dejanje obžaloval, napadi pa so se dogajali dan za dnem, včasih celo dvakrat v dnevu. Po številnih posilstvih je skušala njegov dom zapustiti, vendar jo je za tri dni zaprl v sobo, ji odrekel toplo vodo, dokler je ni prepričal, naj ga ne zapusti. Avgusta 2020 je sledil najbolj agresiven napad, pri čemer žrtev navaja, da je''mislila, da bo umrla''. Za tem je njegovo hišo zapustila brez osebnih stvari in se septembra po njih vrnila. Takrat jo je znova posilil, nato pa je za pomoč prosila policijo, sam pa je vstop na posest preprečil. Tako je ostala brez osebnih predmetov, prejela pa ni niti plačila za večino od 18 mesecev zaposlitve.

Njena odvetnica Neama Rahmanije povedala, da je raper ženski povzročil nepopisne travme in jo zaznamoval s strahom, ki ga bo čutila za vedno. Tožba, ki mu grozi, pa je samo kaplja v morje njegovih kriminalnih dejanj, saj je pred letom in pol zapustil zapor po tem, ko je prekršil pogojno kazen. Leta 2014 je bil aretiran zaradi nošenja orožja v javnosti, po odhodu na svobodo pa je enak prekršek ponovil in se v zapor vrnil leta 2016. Pozneje je bil obsojen na pet let pogojne kazni in 240 dni opravljanja javnih del. Kazni pa se je s ponarejanjem dokumentov skušal izogniti.