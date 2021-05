Raper T-Pain v zadnjih dveh letih spregledal več sto sporočil zvezdnikov

Družbena omrežja so zares polna presenečenj, posebej, če nisi vešč njihove uporabe. Med tistimi, ki ne obvladajo vseh njihovih funkcij in posodobitev, se je znašel tudi T-Pain , ki je pred kratkim odkril, da ima na družbenem omrežju Instagram več sto prošenj zvezdnikov, ki so ga poskušali doseči prek tega družbenega omrežja. Kontaktirali so ga prek prošenj za zasebna sporočila, omemb v svojih zgodbah in komentarjih, a raperjevega odgovora niso dobili.

T-Pain je v svoji objavi na Tik Toku skušal pojasniti zadevo in se zvezdnikom za svojo neodzivnost tudi opravičil, saj zares ni vedel, da obstaja tudi to orodje. V svoji objavi je pokazal seznam zvezdnikov, ki so ga poskušali doseči in dejal: "Danes sem se izkazal za zelo starega, ko sem izvedel, da obstaja tudi orodje s prošnjami, moj predal pa je poln sporočil zvezdnikov, ki so me skušali kontaktirati."Seznam zvezdnikov je dolg in zelo impresiven, saj so se med njimi znašli tudi igralka Viola Davis, raper YBN Nahmir, DJ Diplo in pevka Fergie.