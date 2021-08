Raper Travis Scott hčerko Stormi presenetil z avtobusom

Triletni Stormi Webster so se uresničile sanje. Očka Travis Scott jo je namreč presenetil z velikim rumenim šolskim avtobusom, s katerim naj bi se malčica že dlje časa želela voziti. "To je vse, o čemer je govorila zadnje čase," je na Instagramu zapisala njena mama Kylie Jenner in zraven priložila simpatične fotografije dogodka.

Najem avtobusa je nekatere uporabnike Twitterja razburil: "Stormi je že tako bogata, da ji je Travis moral kupiti šolski avtobus, da bi se za en dan pretvarjala, da je normalna," medtem ko je drugi celotno zadevo opisal kot distonično: "To je najbolj neverjetna, depresivna in hkrati smešna situacija."

Pred slabim tednom so tuje medije preplavile govorice o nosečnosti najmlajše članice klana Kardashian. Za val govoric in navdušenja s strani oboževalcev je bila "kriva" Caitlyn Jenner, ki se je pohvalila, da bo nekdo izmed njenih otrok dobil otroka. To je dodatno potrdilo teorijo mnogih, ki so že nekaj časa sumili, da Kylie morda znova skriva nosečnost, tako kot je to storila s Stormi.