Raper Trouble umrl zaradi strelnih ran

Raperja, ki je sodeloval tudi z Drakom in The Weekndom, so na mestu tragedije v naselju Conyers takoj razglasili za mrtvega, umrl je zaradi posledic strelnih ran v predelu prsi. Policija je zaradi napada s tragičnimi posledicami obtožila Jamichaela Jonesa, ki je še zmeraj na begu.

Jones in zvezdnik se pred usodnim srečanjem nista poznala, napad pa se je zgodil v domovanju dekleta, ki ga je raper v tistem času obiskal. Omenjena naj bi bila povezana s storilcem.