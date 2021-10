Raper Tyga obtožen družinskega nasilja

Instagram vplivnica Camaryn Swanson naj bi, po poročanju portala TMZ, v ponedeljek ob treh zjutraj obiskala svojega nekdanjega fanta, raperja Tygo, ki jo je med sporom fizično napadel. Camaryn je zadevo prijavila policiji, potem ko jo je njena mati prišla iskati k zvezdniku na dom. Ob prijavi kaznivega dejanja zaradi nasilja v družini je losangeleški policiji dejala, da jo je raper fizično napadel in jim pokazala vidne sledi nasilja. 31-letni Tyga ni bil aretiran, se pa bo moral v prihodnjih dneh oglasiti na policijski postaji in podati izjavo o dogodku, poroča ameriški tabloid.

22-letna vplivnica je med tem dokaze incidenta delila na družbenem omrežju, kjer je v zgodbi na Instagramu objavila fotografijo svojega očesa, na katerih so vidne podplutbe. Ob fotografiji je zapisala: "Bila sem čustveno, mentalno in fizično zlorabljena in tega ne bom več skrivala." V naslednji zgodbi je objavila kratek videoposnetek, kjer je pokazala rokav svoje majice, na katerem so sledi krvi, zraven pa pripisala: "Zelo me je sram in žal mi je, da je prišlo do tega, ampak moram se postaviti zase."