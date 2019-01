Raper v novi pesmi o grobem seksu s Kim Kardashian

Po zabavi, na kateri so poslušali novo ploščo raperja The Gamea , ki sicer sliši na ime Jayceon Terrell Taylor, je zbrana množica lahko prisluhnila tudi pesmi, v kateri raper brez dlake na jeziku rapa o seksu z nekdanjim dekletom Kim Kardashian .

The Game je pred tem trdil, da je spal z vsemi tremu sestrami Kardashian, in sicer v pesmi Sauceiz leta 2016.Kourtney in Khloe sta to zanikali, čeprav se je s prvo družil po razhodu z možem Lamarjem Odomom, trdil pa je, da sta s Khloe prijatelja. Kim pa sicer njunega odnosa nikoli ni komentirala.

Se bo oglasila tokrat? Bomo videli ...