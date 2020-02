Raper zaradi načrtovanja umora lastne matere obsojen na 99 let zapora

Čikaški raper je bil obsojen na 99 let zapora, potem ko je plačal moškemu, da je umoril njegovo mamo. Glasbenik se je namreč želel dokopati do njenih bančnih računov in življenjskega zavarovanja.

Ameriški raper Qaw'mane Wilson je bil spoznan za krivega načrtovanja umora lastne matere. Glasbenik je namreč leta 2012 najel moškega, ki je Yolando Holmes v domači spalnici najprej ustrelil, nato pa še zabodel. Mladenič si je namreč želel prilastiti njene bančne račune ter pobrati denar od življenjskega zavarovanja. S sveže pridobljenim premoženjem se je celo bahal na spletnih omrežjih. Trenutek, ko je iz banke dvignil na tisoče dolarjev in jih metal v množico, je ujel v videoposnetku, denar je porabil za svoje glasbene videoposnetke, veliko gotovine pa je dal tudi svojim oboževalcem. Sodnik okrožja Cook Stanley Sacksje med izrekom kazni dejal, da je bila Holmesova predana mati, ki je sinu dala vse, kar je želel: "Karkoli je hotel, je dobil. Avto. Službo. Lahko bi rekli, da je bil razvajen. Dala mu je življenje, on pa se je odločil, da bo vzel njeno," je še dodal ter mu dosodil 99 let v zaporu.