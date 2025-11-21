Svetli način
Tuja scena

Raper zaradi nezakonitih nakazil Obamovi kampanji za 14 let v zapor

Washington, 21. 11. 2025 20.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
8

Član nekdaj priljubljene glasbene skupine Fugees, Prakazrel Pras Michel, je bil po obsodbi aprila 2023 v 10 točkah obtožnice zdaj obsojen na 14 let zapora. Spoznali so ga krivega korupcije in pranja denarja, med drugim je z nezakonitim preusmerjanjem denarja prispeval milijone v predsedniško kampanjo Baracka Obame leta 2012. Obtožen je tudi izvajanja pritiskov na Trumpovo administracijo.

Prakazrela Prasa Michela so zaradi vplivanja na ameriško politiko obsodili na 14-letno zaporno kazen. Pras obsodbe ni komentiral, je pa njegov odvetnik dejal, da je kazen "povsem nesorazmerna s kaznivim dejanjem".

Član skupine Fugees je nezakonito nakazoval milijone kampanji Baracka Obame.
Član skupine Fugees je nezakonito nakazoval milijone kampanji Baracka Obame. FOTO: AP

Tožilci so po aprilu 2023, ko so ga med drugim spoznali za krivega korupcije, zanj zahtevali dosmrtno ječo. Med drugim je bil namreč obtožen nezakonitega preusmerjanja milijonov dolarjev tujih prispevkov v predsedniško kampanjo Baracka Obame leta 2012, je poročal CNN.

Šlo je za zaroto z malezijskim poslovnežem Lowom, ki je bil obtožen kraje štirih milijard dolarjev iz malezijskega državnega sklada 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Prasa so obtožili tudi sodelovanja v nezakonitih shemah: prvič, da je privabil udeležence na večerjo za zbiranje sredstev za Obamo, nato pa jim povrnil stroške s 40.000 evri tujega denarja in jim hkrati zagrozil, naj tega ne povejo oblastem, in drugič, da je lobiral pri uradnikih administracije Donalda Trumpa, da opustijo preiskavo zoper Lowa. Po pisanju BBC je med letoma 2012 in 2017 izvajal "tajni, nezakoniti, tuji vpliv".

Preberi še Na sojenju članu skupine Fugees med pričami DiCaprio, Obama in Kardashianova

Šlo je za odmevno sojenje, na katerem sta aprila 2023 poleg Obame pričala tudi igralec Leonardo DiCaprio in nekdanji generalni tožilec Jeff Sessions. Pras je bil obsojen v skupno 10 točkah obtožnice.

Skupina Fugees je zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja, največje uspehe pa doživela s skladbami Killing me softly, Ready or not in Doo Wop (That thing). Poleg njega sta bila člana skupine še Lauryn Hill in Wyclef Jean.

fugees zapor prakazrel pras michel barack obama
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
21. 11. 2025 21.14
-1
Golob je predsednik in direktor elektro podjetja . In kako se je to končalo ? Za janšo vemo , da so ga krivično sodili , ker dobiva odškodnine.
ODGOVORI
0 1
9876543
21. 11. 2025 21.13
-1
Mogoče bomo nekaj takega prebirali čez nekaj let o GEN I in podobnih nakazilih Robijevi kampanji.
ODGOVORI
0 1
galeon
21. 11. 2025 21.03
Brez denarja ni kandidature.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
21. 11. 2025 20.54
+1
kot naš puklasti,nikoli nič kriv
ODGOVORI
3 2
enapi
21. 11. 2025 20.41
+2
"Zahtevali so dosmrtno ječo" kaj bodo potem zahtevali za krampa, ki igra potapljanje ladijc?
ODGOVORI
4 2
ejgaunga
21. 11. 2025 20.38
+6
Obama pa seveda nič kriv. Tipično!
ODGOVORI
9 3
celjan2
21. 11. 2025 20.47
+1
pa njegova mišika
ODGOVORI
2 1
SAME KLOBASE
21. 11. 2025 20.26
+5
To je normalno za deželo kriminalcev.....
ODGOVORI
8 3
