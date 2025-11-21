Raper zaradi nezakonitih nakazil Obamovi kampanji za 14 let v zapor

Prakazrela Prasa Michela so zaradi vplivanja na ameriško politiko obsodili na 14-letno zaporno kazen. Pras obsodbe ni komentiral, je pa njegov odvetnik dejal, da je kazen "povsem nesorazmerna s kaznivim dejanjem" .

Tožilci so po aprilu 2023, ko so ga med drugim spoznali za krivega korupcije, zanj zahtevali dosmrtno ječo. Med drugim je bil namreč obtožen nezakonitega preusmerjanja milijonov dolarjev tujih prispevkov v predsedniško kampanjo Baracka Obame leta 2012, je poročal CNN.

Šlo je za zaroto z malezijskim poslovnežem Lowom, ki je bil obtožen kraje štirih milijard dolarjev iz malezijskega državnega sklada 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Prasa so obtožili tudi sodelovanja v nezakonitih shemah: prvič, da je privabil udeležence na večerjo za zbiranje sredstev za Obamo, nato pa jim povrnil stroške s 40.000 evri tujega denarja in jim hkrati zagrozil, naj tega ne povejo oblastem, in drugič, da je lobiral pri uradnikih administracije Donalda Trumpa, da opustijo preiskavo zoper Lowa. Po pisanju BBC je med letoma 2012 in 2017 izvajal "tajni, nezakoniti, tuji vpliv".