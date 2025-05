Raperja Toryja Laneza v zaporu 14-krat zabodli z nožem

Tory Lanez je bil zaradi napada z nožem iz enega od zaporov v Kaliforniji prepeljan v bližnjo bolnišnico, je potrdila njegova ekipa. Kot so sporočili v izjavi na družbenem omrežju, je bil raper zaboden 14-krat, sesedli pa sta se mu obe pljučni krili, zato so ga priklopili na aparat, ki mu je pomagal dihati. Zakaj ga je sojetnik napadel, ni znano.

"Tory je bil zaboden 14-krat-od tega sedemkrat v hrbet, štirikrat v trup, dvakrat v zadnji del glave in enkrat na levo stran obraza. Ker sta se mu sesedli obe pljučni krili, so ga priklopili na aparat, ki mu je pomagal dihati," je na družbenem omrežju sporočila njegova ekipa. 32-letnika so nemudoma prepeljali v bližnjo bolnišnico, raper pa naj bi, po poročanju TMZ, že sam zadihal in je, kljub bolečinam, dobrega razpoloženja ter hvaležen, da je izven življenjske nevarnosti.