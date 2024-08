Raperja Travisa Scotta po pretepu z varnostnikom aretirali

"Potrdim lahko, da so bili 9. avgusta 2024 v hotel George poklicani policisti, ki so aretirali raperja z imenom Travis Scott, ker je napadel varnostnika. Ta je posredoval pri pretepu med glasbenikom in njegovim osebnim varnostnikom. Pariško tožilstvo je primer predalo pravosodni policiji," je za NBC News povedal tiskovni predstavnik tožilstva.

Raper, s pravim imenom Jacques Bermon Webster II, je bil tako aretiran že drugič v dveh mesecih. Junija so ga pridržali v Miamiju zaradi suma opitosti in motenja posesti, ki je sledilo prepiru na enem od plovil v pristanišču. "Gospod Scott je bil na kratko pridržan zaradi nesporazuma," je takrat v izjavi povedal njegov predstavnik Bradford Cohen. "Ni bilo fizičnega obračuna in zahvaljujemo se oblastem, da so sodelovale z nami pri hitri in prijateljski rešitvi," je še dodal.