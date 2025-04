Raperja zaradi delne paralize obraza sprejeli v bolnišnici

Raper Lil Nas X je svojim sledilcem razkril, da je doživel nenadno delno paralizo obraza. Kot se je izrazil, je ' izgubil nadzor' nad desno stranjo. "Mimogrede, to je moj polni nasmeh. Niti nasmejati se ne morem," je dejal. Njegove oboževalce je zaskrbelo zvezdnikovo stanje, zato jih je pozneje pomiril, da je v redu, in jih prosil, naj ne bodo žalostni.

Zvezdnik se je kljub resnemu stanju pošalil iz situacije. "Nekaj časa bom smešno izgledal, ampak to je to," je dejal. V komentarjih mu je čim hitrejše okrevanje zaželelo več slavnih, med drugim igralka Taraji P. Henson in komičarka Wanda Sykes.

Vzroka za nastanek paralize sicer ni delil. Kot poroča BBC, bi lahko šlo za Bellovo paralizo ali Ramsay Huntov sindrom. Za slednjim je v preteklosti trpel pevec Justin Bieber, ki je moral zaradi sindroma leta 2022 odpovedati več koncertnih datumov.

Lil Nas X je sicer nedavno izdal svoj novi EP Day before dreamboy, ki sledi uspešnemu albumu Montero iz leta 2021.