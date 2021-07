Raperju Soulja Boyu vročili nalog za prepoved približevanja

Neimenovana domnevna žrtev naj bi bila ista ženska, ki je že januarja vložila tožbo zoper raperja Soulja Boya . Raperjevo pravo ime je DeAndre Cortez Way , ženska pa trdi, da je bila z napadalcem v intimnem razmerju, to pa se je razvilo v času, ko je bila njegova osebna asistentka.

Tožnica Corteza Waya obtožuje spolnega napada in napada, pridržanja, nasilja zaradi spola, čustvene stiske, neplačevanja minimalne plače in sovražnega delovnega okolja. Raperjev tiskovni predstavnik je obtožbe zanikal in za TMZ v začetku leta dejal: "Soulja ne bi nikoli položil roke na žensko in je pretepel. To je nesmisel."