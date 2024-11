Raperka Cardi B okreva po urgentni hospitalizaciji

Raperka Cardi B je na svojem Instagram profilu sporočila, da je bila zdravstvenih težav urgentno hospitalizirana, kjer sedaj okreva. Dodatnih informacij o svojem zdravstvenem stanju ni delila, se pa je zaradi odpovedi nastopa na glasbenem festivalu ONE MusicFest opravičila oboževalcem: "Srce se mi lomi, ker ta konec tedna ne bom videla svojih oboževalcev."

32-letnica je svojim podpornikom obljubila, da se bo kmalu vrnila boljša in močnejša ter jih ob tem pomirila, naj jih zanjo ne skrbi. Raperka naj bi sicer na festivalu nastopila skupaj z imeni, kot so Earth, Wind & Fire, Nelly, Gunna in GloRilla.