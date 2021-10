Raperka Cardi B za rojstni dan dobila dvorec

Sodeč po objavljenem videoposnetku, ima dvorec šest spalnic in sedem in pol kopalnic. Dvorec ima pogled na ocean, bazen in ločen del, kjer je studio. "Ne morem verjeti! To je bilo nekaj najbolj neverjetnega!" je zapisala Cardi v sporočilu svojemu možu. "Res sem vesela, da si me dejansko poslušal in nisi samo kimal ter se smejal. Sedaj lahko preneham s svojim govoričenjem o tem," je še zapisala.