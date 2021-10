Raperka Eve februarja pričakuje prvega otroka

Pevka, ki je pred leti navduševala s hiti, kot so Tambourine in Who's That Girl, z Gwen Stefani sodelovala pri pesmi Let Me Blow Ya Mind in z Alicio Keys pri singlu Gangsta Lovin' , si je s partnerjem otroka želela že dlje časa. 49-letni Cooper je na Instagramu prav tako ponosno objavil fotografijo svoje žene in naznanil, da je ob novici zelo navdušen.

Raperka in igralka je o izbrančevih otrocih spregovorila tudi za revijo People: ''Deset let in pol sem v njihovih življenjih in oni v mojem. Postavili so me na realna tla. Na začetku, ko sem spoznala soproga, sem dejala, da se to med nama ne bo nikoli obneslo, saj ima štiri otroke. Nato sem jih spoznala in si mislila –noro, ti otroci so čudoviti!''