Raperka Megan Thee Stallion uspešno zaključila študij

Glasbenica je s svojimi sledilci na Instagramu ob posebnem mejniku tako delila fotografijo diplome in svoje oprave, ki jo je izpopolnila z besedilom svoje uspešnice na kapi ter pripisala: “Vem, da me starši danes opazujejo iz nebes ter da so name ponosni. Hvala vsem za vso ljubezen danes.” Megan je odraščala s svojo prababico, babico in mamo, tremi sorodnicami, ki so tudi same diplomirale, zato je kljub slavi in uspehu želela izpolniti obljubo in tudi sama uspešno zaključiti študij. Raperka je v zadnjih letih žal izgubila vse tri družinske vzornice, oče, ki je bil v njenem otroštvu v zaporu, pa je umrl, ko je bila stara zgolj 15 let.