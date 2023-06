Raperka ob 43. rojstnem dnevu zanika starost: Zaporniška leta ne štejejo

Raperka Remy Ma je nedavno praznovala svoj 43. rojstni dan, vendar se počuti, kot da ima 35 let, saj ne vključuje let, ki jih je preživela v zaporu. "Neštete izkušnje in preizkušnje so me oblikovale v močno osebo. Hvala vsem, ki ste se pridružili mojemu 35. rojstnemu dnevu. Ne štejem let, ko sem bila v zaporu, ali tistih, ki so jih zaznamovala leta pandemije covida-19," je dejala Remy Ma, ki je ob tej priložnosti uživala v zabavi, ki jo je pripravil njen 45-letni mož Shamele Meckie, bolj znan kot Papoose.