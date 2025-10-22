Svetli način
Tuja scena

Raperka po nerodnem spodrsljaju na toboganu pristala na tleh

Washington, 22. 10. 2025 11.53 | Posodobljeno pred 1 uro

E.M.
Raperka Doechii se je med nastopom v Washingtonu zagozdila na toboganu, se nato nenadzorovano zasukala in po trebuhu spustila do dna. Za piko na i je s tobogana na koncu padla in se za las izognila poškodbi obraza.

Priljubljena raperka Doechii, ki jo je revija Billboard razglasila za žensko leta, se trenutno mudi na turneji, v sklopu katere je nastopila tudi v Washingtonu. Tam se ji je na odru pripetil neroden spodrsljaj, ko se je po toboganu z višje platforme skušala spustiti na oder.

Po posnetku, ki je hitro zakrožil po spletu, sodeč, se je zvezdnica med spuščanjem zagozdila ter se nato nenadzorovano zasukala in po trebuhu spustila do dna. Za piko na i je s tobogana na koncu padla in se za las izognila poškodbi obraza. 

"Ko rečejo, da se mora šov nadaljevati, mislijo točno to," je bilo moč prebrati na posnetku pevke, ki je po spodrsljaju hitro nadaljevala z nastopom ter požela aplavz občinstva. "Sedaj vsaj vemo, da poje v živo," je vse skupaj komentirala ena od uporabnic na družbenem omrežju TikTok.

POP IN
KOMENTARJI (11)

