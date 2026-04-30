Tuja scena

Raperka zaradi varanja javno zapustila NBA zvezdnika

New York, 30. 04. 2026 12.57

E.M.
Megan Thee Stallion in Klay Thompson

Ljubezni med raperko Megan Thee Stallion in košarkarjem Klayjem Thompsonom je konec. Glasbenica je na Instagramu javno razkrila, da jo je NBA zvezdnik prevaral ter se do nje grdo obnašal. "Podpirala sem te med vsemi tvojimi groznimi spremembami počutja, med tvojim odnosom do mene med košarkarsko sezono in sedaj ne veš, če sva lahko monogamna," mu je očitala trikratna dobitnica grammyja.

Če zvezdniki navadno skrivajo podrobnosti svojih neuspelih zvez, je raperka Megan Thee Stallion ubrala drugačno taktiko. Pred očmi javnosti je na čevelj dala košarkarja ekipe Dallas Mavericks Klayja Thompsona. "Varal si me, se zraven svojih sorodnikov pretvarjal, da sva družina, nato pa si se ustrašil," je zapis, objavljen v Instagram zgodbi (objavi, vidni 24 ur, op. a.), začela raperka.

Izpoved Megan Thee Stallion
"Podpirala sem te med vsemi tvojimi groznimi spremembami počutja, med tvojim odnosom do mene med košarkarsko sezono in sedaj ne veš, če sva lahko monogamna," je brez olepševanj izpostavila, na koncu zapisa pa priznala, da jo je vse skupaj zelo prizadelo ter da bo potrebovala daljši odmor od vsega.

"Odločila sem se, da končam zvezo s Klayem. Zaupanje, zvestoba in spoštovanje so zame v razmerju nujni. Ko so te vrednote ogrožene, ni prave poti naprej," je reviji People kasneje zaupala raperka, ki je predčasno zaključila svoje gostovanje v broadwayski predstavi Moulin Rouge.

Da se med njima nekaj plete, so mediji prvič poročali preteklo leto, ko so glasbenico in športnika opazili med dopustovanjem na Bahamih, od koder sta na Instagramu delila tudi foto utrinke. Kasneje sta svojo zvezo potrdila, ko sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi. Raperka je o športniku večkrat javno spregovorila, vedno le z najlepšimi besedami.

