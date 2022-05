Rasistične obtožbe vplivale na duševno zdravje Sharon Osbourne

Sharon Osbourne je bila gostja v oddaji razvpitega voditelja Piersa Morgana, kjer je dejala, da se zelo veseli vrnitve na male ekrane, po tem, ko je lani po rasističnih obtožbah izgubila svoj ugled. "To je zame zelo pomembno. Je nekaj, kar imam resnično rada. Saj veš, svoje kariere nisem želela končati na tako grd način."

Morganu je pojasnila, da je po lanskem škandalu njen telefon preprosto nehal zvoniti. "Nedotakljiv si. Nedotakljiv si. Kar me tako razjezi, je dejstvo, da ne glede na to, kaj se zgodi v moji karieri, bo zame vedno poskrbel moj mož. Ampak, kaj bi se zgodilo, če ne bi imela moža in bi morala poskrbeti za svoje otroke? Kaj se zgodi ljudem, ki jih ukinejo ali odpustijo, ker so se napačno izrazili, ali so bile njihove besede vzete iz konteksta? In jih odpustijo? Kaj se zgodi s povprečnim človekom?" se je spraševala zvezdnica.

Sharon, ki je poročena s slavnim rokerjem Ozzyjem Osbournom, je dejala, da se je morala tri mesece zdraviti zaradi depresije. To ji je priporočala nekdanja sovoditeljica Sara Gilbert. "Težko mi je bilo, saj je vplivalo na moje duševno zdravje. Resnično je." Dodala je, da po vseh svojih uspehih in dosežkih ni želela, da je zapuščina njeni družini to, da se je drugi spominjajo kot "babico, ki je bil na televiziji, ampak so o njej vsi rekli, da je rasistka, zato se tja ni več vrnila".