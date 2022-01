Ray J o domnevnem drugem posnetku s Kim Kardashian: To se mora končati

Po tem, ko je Kim Kardashian zanikala obtožbe bivšega moža o obstoju drugega domačega videoposnetka, ki naj bi ga posnela z drugim bivšim partnerjem, se je sedaj oglasil tudi drugi akter v zgodbi, pevec Ray J, ter dejal, da se mora pogovor o tem zaključiti, saj da ima tudi sam otroke.

“To se mora končati, tudi sam imam otroke,” se je glasil odgovor pevca Raya J-ja na pogovor o morebitnem obstoju drugega domačega videoposnetka, na katerem naj bi bila on in resničnostna zvezdnica Kim Kardashian.

Ray J želi, da se pogovor o domačem posnetku konča.

Govorice o domnevnem drugem posnetku so se v javnosti razširile zaradi raperja Kanyeja, ki je z zvezdnico trenutno v ločitvenem postopku. Na Twitterju je namreč zatrdil, da si je osebno priskrbel dostop do računalnika, na katerem je občutljiva vsebina z omenjenima akterjema, in nato poskrbel, da ni videoposnetka nihče objavil.

"Kako si me lahko predstavila nekomu, s komer si se nato v oddaji SNL poljubljala, sedaj pa z njim še hodiš? In to po tem, ko sem jaz osebno odšel k Rayu J-ju in pridobil računalnik ter ti ga zjutraj dostavil, medtem ko si ti jokala," je dejal in se ob tem navezal na svežo zvezo med Kardashianovo in Petom Davidsonom, ki je očitno tudi povod za Kanyejevo jezo.