Ray J o Kim Kardashian: Nikoli ne bi izjavil tega!

Kot smo nedavno poročali, naj bi Ray J , nekdanji partner resničnostne zvezdnice Kim Kardashian , (s katerim je posnela tudi seks posnetek, ki je kasneje pricurljal v javnost), širil umazane podrobnosti o njunem spolnem življenju. Med drugim naj bi izjavil, da je bila Kim v postelji precej divja in da je imela poln kovček spolnih pripomočkov. Razkril naj bi tudi to, da Kim ni marala občutka prepotenosti in da sta morala spolni odnos večkrat prekiniti, da si je lahko popravila ličila, saj je bila med spolnim aktom rada videti karseda popolno . Kim se je na pisanje tabloidov odzvala s komentarjem prek Twitterja in zapisala, da je Ray J najverjetneje patološki lažnivec.

Zdaj se je oglasil tudi 37-letni Ray J ter ostro zanikal, da bi kdajkoli povedal kaj takšnega. Na svojem Instagramu je objavil video, v katerem je spregovoril o tem, zakaj se mu zdijo vse govorice popolnoma nesmiselne in zakaj česa takšnega nikoli ne bi izjavil: ''Pozdravljeni, tukaj Ray J! Začutil sem potrebo po tem, da se javno odzovem na vse lažne govorice o tem, da sem izjavil karkoli v zvezi z osebo, s katero sem bil v preteklosti v razmerju. Naj pojasnim: trenutno se nahajam v zelo dobrem življenjskem obdobju. Srečen sem. Ljubim svojo ženo. Imam čudovito hčerkico, kateri je ime Melody Love Norwood in trudim se, da bi bil karseda dober star š. Potem, ko sem spremljal ženin porod, ki je trajal 28 ur, zagotovo ne bi izjavil česa takšnega. Ok?''

Potem, ko je vse govorice označil za naravnost nagnusne, je dodal: ''Nisem takšna oseba, kot sem bil v preteklosti. Prosim, da mi omogočite priložnost za osebnostno rast ter ljubezen in spoštovanje, ki ju čutim do ljudi, s katerimi sem obkrožen, ne da bi me poskušali ob tem očrniti. Bog je na delu, očitno pa tudi hudič dela svoje. Ampak ne bom dovolil tega ... Ljubim svojo ženo in v meni ni ničesar razen spoštovanja do vseh ljudi – tako do tistih iz moje preteklosti kot sedanjosti. Moja družina mi pomeni največ. Stari Ray J je mrtev, pustite ga počivati v miru. Sem drug moški z novimi odgovornostmi in moralnimi vrednotami. Ne verjemite vsemu, kar preberete. Pošiljam vam veliko ljubezni in spoštovanja!''