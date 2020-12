Ray Liotta o zaroki: Božične želje se res lahko uresničijo

"Božične želje se res lahko uresničijo," je zapisal igralec Ray Liotta pod fotografijo, na kateri je skupaj z zaročenko Jacy Nittolo . "Zaprosil sem ljubezen svojega življenje in hvala bogu je rekla da," je še zapisal zvezdnik filma Marriage Story . Pod objavo so se zvrstile čestitke, skupno fotografijo pa je delila tudi Jacy, ki je v opisu objavila štiri emotikone, med njimi bleščeči prstan, dva kozarca in steklenico šampanjca.

Čeprav igralec filma Polje sanj in serije Shades of Blue redko objavlja na Instagramu , je v zadnjem času več objav posvetil svoji ljubezni. Skupaj sta se med drugim pojavila februarja na podelitvi Nagrade Independent Spirit, kjer je skupaj s soigralci pri filmu Marriage Story prejel nagrado Roberta Altmana. Že takrat je namigoval na zaroko, ker je svojo partnerico imenoval kar zaročenka.

Poleg načrtovanja poroke igralca čaka še en večji projekt v letu 2021. Sodeluje namreč pri ustvarjanju prihajajoče kriminalke The Many Saints of Newark, ki naj bi premiero doživela 12. marca. "Presrečen sem nad sodelovanjem z Davidom Chasom in Alanom Taylorjem. Oba neizmerno spoštujem in z veseljem napovedujem nov projekt," je pred pol leta igralec povedal za Deadline.