Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Raye 'označila' mesto, kjer ji je nekdanji fant zlomil srce

London, 11. 03. 2026 15.07 pred 51 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Raye

Pevki Raye je pisanje pesmi o zlomljenem srcu prineslo svetovno slavo, 28-letnica pa je zdaj poskrbela, da se je nekdanji fant ne bo spomnil le, ko bo prižgal radio, temveč tudi ob obisku najljubšega puba, kjer zdaj visi obeležje z njenim imenom in pripisom, da ji je tam zlomil srce.

Nekdanji fant pevke Raye se bo odslej ob obisku svojega najljubšega puba vedno spomnil, da ji je tam leta 2019 strl srce. Na steno pivnice v Balhamu so namreč obesili napis 'Raye je tukaj doživela najhujši zlom srca, kar se ji je kdaj zgodil' z datumom 27. februar 2019. Obeležje, ki je v resnici plošča modre barve z belim napisom, so označili kot britansko zapuščino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je dejala pevka, plošča visi na mestu, kjer ji je bivši zlomil srce, na družbenem omrežju pa je delila video, na katerem stoji ob obeležju in se s kozarcem piva v roki smeji. Dodala je pripis: "Na steno najljubše pivnice bivšega sem obesila obeležje, da ne bo nikoli pozabil."

Raye je poskrbela, da je nekdanji fant ne bo nikoli pozabil.
Raye je poskrbela, da je nekdanji fant ne bo nikoli pozabil.
FOTO: Profimedia

Obeležje je tudi navezava na njeno novo pesem z naslovom Nightingale Lane, ki je v resnici ime ulice, na kateri stoji pivnica, singel pa bo na njenem prihajajočem albumu This Music May Contain Hope. Gre za zelo osebno balado, v kateri se poslavlja od svoje prve ljubezni.

raye pevka pivnica obeležje nekdanji fant

Dakota Johnson v drzni kampanji za znano modno znamko

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aljoteam
11. 03. 2026 15.58
Ne rabim sploh prebrati članka, da vem, da je pevka ali iz ZDA ali VB. Noro res, svet kot da ne obstaja, po moje vsaj 90% člankov iz sveta iz teh dveh držav.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Znani Slovenec se je preoblekel v žensko in navdušil
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564