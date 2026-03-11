Raye 'označila' mesto, kjer ji je nekdanji fant zlomil srce

Nekdanji fant pevke Raye se bo odslej ob obisku svojega najljubšega puba vedno spomnil, da ji je tam leta 2019 strl srce. Na steno pivnice v Balhamu so namreč obesili napis 'Raye je tukaj doživela najhujši zlom srca, kar se ji je kdaj zgodil' z datumom 27. februar 2019. Obeležje, ki je v resnici plošča modre barve z belim napisom, so označili kot britansko zapuščino.
Kot je dejala pevka, plošča visi na mestu, kjer ji je bivši zlomil srce, na družbenem omrežju pa je delila video, na katerem stoji ob obeležju in se s kozarcem piva v roki smeji. Dodala je pripis: "Na steno najljubše pivnice bivšega sem obesila obeležje, da ne bo nikoli pozabil."
Obeležje je tudi navezava na njeno novo pesem z naslovom Nightingale Lane, ki je v resnici ime ulice, na kateri stoji pivnica, singel pa bo na njenem prihajajočem albumu This Music May Contain Hope. Gre za zelo osebno balado, v kateri se poslavlja od svoje prve ljubezni.
