29-letna Raye si je nominacije za 69. podelitev grammyjev razen za album leta prislužila tudi za pesem in posnetek leta za popevko Where Is My Husband!, ki je v zadnjem letu postala uspešnica na glasbenih lestvicah in družbenih omrežjih.

Raye FOTO: AP

Za album leta je nominiran njen album This Music May Contain Hope. Z 11 nominacijami je izenačila rekord Beyonce, ki je enako število nominacij za glasbenico v enem letu dosegla leta 2025.

Na drugem mestu je španska pevka Rosalia z devetimi nominacijami. Njen album Lux, na katerem poje v 14 jezikih in združuje različne glasbene žanre, je nominiran za album leta, Španka pa se poteguje tudi za nagradi za pesem in posnetek leta ter za grammyje v pop, alternativnih, latinskoameriških in svetovnih glasbenih kategorijah. Doslej je bila nominirana štirikrat, osvojila pa je grammyja v kategoriji latinskega rocka in alternativne glasbe. Letos je prvič nominirana v vseh devetih kategorijah, v katerih kandidira.

Rosalia FOTO: Profimedia

Med najuspešnejšimi je tudi ameriška country pevka Ella Langley, ki je skupaj z veteranko Mirando Lambert prejela po sedem nominacij. Langley je dosegla preboj s skladbo Choosin' Texas, ki je letos na vrhu lestvice Billboard vztrajala že 27 tednov in postavila rekord za najdlje trajajoče prvo mesto na tej lestvici. Za Langley, ki je nominirana tudi za najboljšo novo izvajalko, je to prvih sedem nominacij v karieri. Lambert je pri skladbi sodelovala kot soavtorica.

Po sedem nominacij sta prejeli tudi pevki Olivia Rodrigo in Phoebe Bridgers. Tretji album Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love je nominiran za album leta, prav tako album Lost Weekend izvajalke Bridgers. Rodrigo je grammyja za najboljšo novo izvajalko osvojila leta 2022, Bridgers pa je bila v tej kategoriji nominirana leta 2021 in je prvo nagrado prejela leta 2024 kot članica skupine boygenius.

Olivia Dean FOTO: Profimedia

Šest nominacij je prejela britanska pevka Olivia Dean, ki je bila lani razglašena za najboljšo debitantko. Njena skladba Man I Need je bila večji del letošnjega leta med najbolj predvajanimi na radijskih postajah. Šest nominacij je osvojil tudi ameriški R&B pevec Leon Thomas, enako število pa Bruno Mars, ki ima že 16 grammyjev.

Taylor Swift FOTO: Profimedia

Med nominiranci je tudi britanska pevka Sienna Spiro, ki se bo potegovala za najboljšo novo izvajalko. Uspeh britanskih izvajalk Raye in Dean po navedbah ameriških medijev kaže na ponovno večje zanimanje ameriškega občinstva za britansko glasbeno sceno. Med uveljavljenimi izvajalci je pet nominacij prejela ameriška pevka Taylor Swift, med drugim za album leta The Life of a Showgirl. Zvezdnica, ki ima v zbirki že 14 grammyjev, je z albumom leta 2025 dosegla rekordno prodajo v prvem tednu po izidu.