Rayu Liotti zvezda na pločniku slavnih, na slovesnosti hčerka in zaročenka

Skoraj leto dni po smrti so se z zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih poklonili igralcu Rayu Liotti. Slavnostnega dogodka sta se v imenu preminulega zvezdnika udeležili njegova hči Karsen in zaročenka Jacy Nittolo. V zahvalnem govoru se je 24-letnica poklonila očetu, velikega igralca, ki je umrl v 68. letu starosti, pa sta se spomnila tudi stanovska kolega Elizabeth Banks in Taron Egerton.

"Tako zelo sem ganjena, da sprejemam to čast v imenu svojega očeta. Ne bi mogla biti bolj ponosna nanj," se je v zahvalnem govoru ob prejemu zvezde na pločniku slavnih Rayu Liotti poklonila Karsen. "Bil je odličen igralec in najboljši prijatelj, brat in oče, ki si ga lahko želiš. Srečna sem, da sem ga imela," je ponosno povedala 24-letnica. icon-expand Ray Liotta je skoraj leto dni po smrti dobil zvezdo na pločniku slavnih. FOTO: AP "Če si imel v življenju Raya, si bil srečen. Zelo te imam rada. Hvala za vse, kar si naredil zame," je o zvezdniku, ki je umrl maja 2022 v 68. letu starosti, še povedala Karsen. Slovesnosti se je poleg hčerke pokojnika udeležila tudi njegova zaročenka Jacy Nittolo, ki so jo na dogodku večkrat premagala čustva. icon-expand Karsen Liotta in Jacy Nittolo sta se udeležili slovesnosti v čast očeta in zaročenca. FOTO: AP Igralskemu kolegu in prijatelju so se v Los Angeles prišli poklonit tudi režiserka Elizabeth Banks, del igralske ekipe, ki je z Liotto sodelovala pri nedavno izdanem filmu Medved na koki, in igralec Taron Egerton, ki je z njim zaigral v televizijski seriji Black Bird. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Čeprav je od zvezdnikove smrti minilo že devet mesecev, se tako Karsen kot Jacy redno spominjata svojega ljubljenega Raya. Skupne utrinke iz preteklosti redno delita na družbenih omrežjih in se močno trudita, da ohranjata njegovo zapuščino. Junija lani sta se udeležili premiere enega njegovih zadnjih televizijskih projektov Black Bird, pred kratkim pa sta bili tudi na premieri filma Medved na koki, ki je bil njegov zadnji dokončani film. Liotta je umrl v spanju v času snemanja filma Dangerous Waters v Dominikanski republiki.