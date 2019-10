Razburljive počitnice slavnega para, začinjene s kančkom nevarnosti

Jacky Bracamontes, kot jo kličejo prijatelji, in Martin Fuentessta se odločila, da bosta osmo obletnico poroke proslavila v velikem slogu, in sicer z večdnevnim potovanjem na Novo Zelandijo. Njune počitnice v dvoje – svojih pet hčerk sta pustila doma v varstvu – so vse prej kot lenarjenje in ležanje ob bazenu. Slavna zakonca sta se podala na ekstremno adrenalinsko popotovanje, na katerem preizkušata različne adrenalinske in športno obarvane aktivnosti. Blizu kraja Queenstown sta odšla na 'Canyon Swing', ki na prvi pogled spominja na nekakšno strah vzbujajočo 'gugalnico', saj se zibaš nad globokim prepadom.

Več v priloženem videu: