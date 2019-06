Razdedinjeni romunski princ priznal, da ima nezakonskega otroka

Nekdanji romunski princ Nicholas Medforth-Mills je priznal, da ima nezakonskega otroka. Njegov dedek, pokojni kralj Michael, ga je razdedinil že leta 2015, kot glavni razlog pa je bilo takrat izpostavljeno prinčevo razvratno vedenje.

Nicholas Medforth-Mills, nekdanji romunski princ ob svojem dedku in pokojnem romunskem kralju Michaelu - slednji ga je leta 2015 razdedinil in mu odvzel kraljevi naziv FOTO: AP

Po letih zanikanja je nekdanji romunski princ, 34-letni Nicholas Medforth-Mills, priznal, da je oče triletne deklice Iris, ki jo je dobil z mlado Romunko Nicoleto Cirjan. Še pred dobrima dvema letoma je v javnosti odmevalo javno pregovarjanje v zadevi opravljanja testa DNK, ki bi potrdil, da je on biološki oče deklice – a ga nekdanji princ takrat, po Cirjaninih besedah, ni želel opravljati. Sam je zatrjeval (tako prek tujih medijev kot družbenih omrežij), da je bila Nicoleta tista, ki je zavračala test, a je ta v eni izmed svojih objav na Facebooku leta 2017 odločno zanikala njegove javne trditve: ''Še zadnjič želim opozoriti: nikoli nisem zavrnila testa DNK z Iris! Prosila sem le, da je opravljen na dveh različnih mestih. In za vse negodovalce zdaj sledi vprašanje, vredno 10 točk: če bi on (Nicholas) v resnici želel odkriti resnico in ravnati v dobro svoje hčerke, zakaj potem zavrača opravljanje dveh testov?'' Dve leti od javnih razprav in tri leta od rojstva deklice se je nekdanji princ, kot kaže, odločil, da bo opravil test, in na svojem Facebook profilu delil javen zapis, v katerem je priznal, da je bil test pozitiven in da je on v resnici Irisin oče. ''Zaradi lastne vztrajnosti pri opravljanju testa očetovstva mojega domnevnega otroka, je Nicoleta Cirjan nazadnje pristala na opravljanje testa. Rezultat je bil pozitiven. Glede na okoliščine, v katerih je otrok prišel na svet ter dejstvo, da nisem bil v razmerju z njegovo materjo, sem prevzel pravno in starševsko odgovornost.''

Obenem je zapisal, da bi rad ohranil dekličino zasebnost in jo zaščitil pred morebitnimi medijskimi pritiski ali ustrahovanji: ''Zaradi zaščite otrokovih interesov menim, da so vsi vidiki njenega življenja zasebne narave. Da bi otroka zaščitil in ga zavaroval pred mediji ali potencialnim ustrahovanjem, sem se odločil, da tega vprašanja ne bom več komentiral.'' Nekdanji princ bo do dekličinega 18. leta plačeval preživnino in jo obiskoval po urniku, ki ga bosta morala z Nicoleto še določiti, živela pa bo še naprej z mamo. Slednja je po Nicholasevem javnem priznanju delila javen komentar, v katerem je izrazila svoje presenečenje: ''Najbolj presenetljiv dan, ob katerem sem spoznala, da potrpežljivost in čas vedno razkrijeta resnico.'' Medforth-Mills je sicer od leta 2017 poročen z letalsko svetovalko Ano Mario Binder, slednja pa zadeve še ni komentirala.

