Razgaljen Steven Tyler o odvisnosti: Takrat so nas pošiljali v mentalne ustanove ...

Pevec glasbene skupine Aerosmith, 71-letni Steven Tyler , je pred kratkim poziral za revijo Haute Living in med drugim spregovoril o svoji zasvojenosti z drogami. Priznal je, da so ga k rehabilitaciji prisilili njegovi prijatelji, do katerih je zaradi tega čutil zamero še dolgo potem, in da zdravljenje odvisnosti takrat ni potekalo na način, kot ga poznamo danes. Ljudi, ki so bojevali bitke z različnimi oblikami odvisnosti, so namreč pošiljali naravnost v mentalne ustanove.

"Zgodnja 80. leta so bila grozna in droge so nas popolnoma sesule,"je začel 71-letnik, ki je za Haute Living poziral popolnoma razgaljen. Nadaljeval je z besedami:"V tistem času niso obstajale rehabilitacijske ustanove, temveč mentalne. Tja so odhajali ljudje, ki so bojevali bitko z odvisnostjo. Sam sem se tja umaknil leta 1984 in 1986, a moram priznati, da nisem razumel celotnega koncepta ..." Steven je razkril, da je bil prvi izmed vseh članov glasbene skupine Aerosmith, ki je bil deležen 'terapije' za zdravljenje odvisnosti. K temu so ga prisilili njegovi sočlani in menedžer, do katerih je, kot je dejal, kasneje gojil precejšnjo zamero."Streznil sem se, a je kljub temu trajalo kar nekaj let, preden sem jim lahko odpustil, ker so me spravili v ustanovo, medtem ko so sami uživali na počitnicah in podobno. Ko zdaj razmišljam o tem, lahko povem, da sem jim hvaležen ... Hvaležen, ker sem zaradi njih danes 'čist' in trezen."