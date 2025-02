Razgaljena Bella Hadid uživa v snežnih radostih

Svojim sledilcem je v opisu pod fotografijo namignila, naj se vselej obdajo z ljubeznijo in naravo, v nadaljevanju pa oglaševala svojo znamko dišav Orebella. "Fotografije s prvega dne tega leta. Obdajte se z naravo in ljubeznijo, ne glede na to, kam boste odšli to zimo."

Bella Hadid se je v zadnjem obdobju nekoliko odmaknila od oči javnosti, prav tako jo redkeje vidimo na modnih pistah. Svoj čas je posvetila vodenju kozmetične linije in jezdenju konjev, ki so njena velika strast že od otroštva. Zvezdnica se je s partnerjem in profesionalnim jahačem Adanom Banuelosom preselila v Teksas, kjer živi bolj preprosto življenje.