Razgaljena Heidi Klum na plaži praznovala poročno obletnico

Manekenka Heidi Klum in glasbenik Tom Kaulitz sta nedavno praznovala peto obletnico poroke in to kar na plaži. Nemška zvezdnica je na svojem Instagram profilu delila utrinke, na katerih je razvidno, da se z oblačili za poseben dogodek ni preveč trudila, temveč jih je kar odvrgla. "Ne bi si mogla zaželeti boljšega," je ob tem zapisala.