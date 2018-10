Gola Kim: Ko sem z nekom v postelji, sem sramežljiva in negotova

Kim Kardashian, poročenaWest, ni nič kaj sramežljiva, ko ves čas izpostavlja svojo slavne obline. Zato mogoče ni nobeno presenečenje, da se je za revijoRichardsonrazgovorila o svojem intimnem življenju in seksu. Zvezdnica krasi tudi naslovnico omenjene revije, in sicer izdajo Richardson A9, ki je izšla ob 20. obletnici revije. Na njen pozira zgoraj brez in v spodnjicah, v objektiv pa jo je ujel fotograf Steven Klein.