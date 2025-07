Razgaljeni izklesani Lewandowski: 'Stara se kot dobro vino'

"Lewy je vedno pripravljen," so na družbeno omrežje Instagram zapisali pri nogometnem klubu Barcelona in s sledilci delili fotografijo razgaljenega in izklesanega 36-letnega nogometaša Roberta Lewandowskega ter s tem navdušili svoje sledilce.

Nogometaš je za fotografijo poziral brez majice, kratke hlače pa je nekoliko privihal. "Stara se kot dobro vino," so se strinjali uporabniki v komentarjih in pošalili, da 'dedek' Lewandowski še vedno obvlada svoj poklic. "Kljub letom je še vedno najboljši vseh časov," je bilo še moč prebrati med komentarji, ki so se strinjali, da 36-letniku tudi v prihajajoči sezoni želijo vse najboljše in čimveč zadetih golov.