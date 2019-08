Razhoda ni sprožila Lady Gaga, temveč Jennifer Garner?

V javnosti so več mesecev krožile govorice, da se je profesionalen odnos med Bradleyjem Cooperjemin Lady Gaga na snemalonem setu filma Zvezda je rojenarazvil v romantičnega in da je bila iskrica med njima tako močna, da je zanetila požar v Bradleyjevem razmerju ter povzročila, da se je igralec razšel z rusko manekenkoIrino Shayk, s katero ima dveletno hčerko Leo De Seine Shayk Cooper. Tako igralec kot manekenka razloga za razhod nista javno komentirala, so se pa zato na družbenih omrežjih oglasili jezni Irinini oboževalci in podporniki, ki so Gaga grozili celo s smrtjo. A kot kaže, so bile vse govorice izvite iz trte: zdaj se je namreč pojavila nova ženska oseba, ki bi bila lahko tisti pravi razlog njunega razhoda.

Tuji mediji namreč poročajo, da so fotografi in novinarji pred Bradleyjevo hišo v Los Angelesu večkrat opazili ameriško igralko Jennifer Garner, ki je v preteklosti sodelovala s Cooperjem v seriji Alias. Garnerjeva je bila še do lani poročena z igralcem Benom Affleckom, s katerim se je po 13 letih zakona razšla, med drugim zaradi njegove odvisnosti od alkohola. Pomenljiva je tudi fotografija, ki jo je igralka v začetku letošnjega leta objavila na svojem uradnem Instagram profilu in poleg napisala: ''Naučila sem ga vsega, kar zna ... ''