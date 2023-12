Razhodi in ločitve 2023: Kdo so zvezdniki, ki so šli vsak svojo pot?

Leto 2023 ni prav nobena izjema in tudi letos so skupno pot končali mnogi zvezdniški pari. Nekateri so z novico presenetili po več letih skupnega življenja, spet druge zveze so bile kratkotrajne, a zato njihov konec ni nič manj boleč. Kdo so torej pari, ki si bodo leto 2023 zapomnili po zlomljenem srcu in ločitvenem dokumentu?

Zlomljeno srce Saše Lendero V prvih dneh leta je slovensko javnost presenetila novica, da sta se po več kot dveh desetletjih skupne poti in dve leti po poroki razšla pevka Saša Lendero in glasbeni producent Miha Hercog. Novico je najprej sporočila priljubljena pevka, nekaj dni pozneje pa jo je potrdil še Hercog, ki je na družbenem omrežju zapisal: "Bilo je prekrasnih 21 let. V tem času je bilo ogromno lepih trenutkov, pa tudi nekaj tistih malo bolj grenkih. Bila sva sorodni duši, ki gresta zdaj vsaka svojo pot." Svoji nekdanji soprogi se je zahvalil za nešteto lepih trenutkov in najlepše darilo, ki mu ga je dala, hčerko Ario, dodal pa je, da ostajata v prijateljskih odnosih še naprej, kar sta tekom leta dokazala tudi z objavo skupnih fotografij.

Ljubezenske težave niso prizanesle niti politikom "Hvaležna sva za 19 skupnih let in svojo ljubljeno hčerko," je meseca maja na Instagramu sporočila finska premierka Sanna Marin in pojasnila, da sta z možem Markusom Räikkönenom vložila zahtevo za ločitev. "Še naprej bova preživljala čas skupaj kot družina in drug z drugim," je napovedala in dodala še, da sta z Räikkönenom, s katerim sta se spoznala v študentskih letih, še vedno najboljša prijatelja. Junija je svoj razhod potrdil ameriški politični par Kellyanne in George Conway, ki se je po 22 letih zakona odločil za ločitev. Kellyanne Conway, nekdanja tesna sodelavka bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, in George Conway, ki je postal eden Trumpovih najglasnejših kritikov, sta se odločila za sporazumno razvezo. V ameriških medijih so večkrat odmevali tovrstni primeri javno izpostavljenih zakonskih parov, ki so jih razdelila politična rivalstva.

Kellyanne in George Conway sta skupno pot sklenila po 22 letih zakona. FOTO: AP icon-expand

Avgusta pa je novico o razhodu z ženo sporočil še kanadski preimer. Justin Trudeau in njegova žena Sophie Grégoire Trudeau sta na Instagramu sporočila, da se po 18 letih zakona ločujeta. V izjavi sta zapisala, da sta težko odločitev sprejela po številnih pogovorih ter da kljub razhodu ostajata tesna družinska člana z veliko medsebojnega spoštovanja. Ob tem sta javnost prosila, da za dobrobit njunih otrok spoštuje zasebnost družine. Odmevale so tudi zvezdniške ločitve Da se ločujeta, sta marca v skupni izjavi potrdila igralka Reese Witherspoon in Jim Toth. Novico sta naznanila zgolj dva dni pred njuno 12. obletnico poroke. Par, ki ima enega otroka, je novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je zapisal, da sta skupaj preživela čudovito obdobje, sedaj pa gresta vsak svojo pot. "Ko odpirava naslednje poglavje, je najina največja prioriteta najin sin in cela družina," sta zapisala v izjavi za javnost. Zvezdnika naj bi se razšla, ker med njima ni bilo več romantične ljubezni, umazanega perila pa nikoli nista prala v javnosti. Ena bolj odmevnih ločitvenih bitk leta se je pričela maja, ko je ločitvene dokumente vložila Christine Baumgartner, sedaj že nekdanja žena igralca Kevina Costnerja. Par se je poročil leta 2004, skupaj pa imata tri otroke. Novica, da ga zapušča druga žena, naj bi igralca presenetila, kmalu pa so se stvari začele zapletati, saj se Costner in oblikovalka torbic nikakor nista uspela dogovoriti, kje bo ona živela in kolikšna preživnina ji pripada po ločitvi. Ločitev je bila dokončna septembra, ko je sodnik odločil, da ji pripada 60 tisočakov na mesec, 49-letnica pa je ob tem poklapano sklenila, da bo najverjetneje morala ponovno poiskati službo, saj so tako ona kot otroci navajeni luksuznega življenja.

Joe Manganiello in Sofia Vergara sta julija sporočila, da se ločujeta. FOTO: AP icon-expand

Po sedmih letih skupnega življenja sta se Sofia Vergara in Joe Manganiello julija odločila stopati vsak po svoji poti. Igralca sta v izjavi za javnost zapisala, da sta sprejela težko odločitev o ločitvi. Ob tem pa zaprosila za spoštovanje njune zasebnosti."Sprejela sva težko odločitev, da se ločiva. Kot dve osebi, ki se imata radi in jima je mar drugi za drugo, vljudno prosiva za zasebnost v času, ko se prebijava skozi novo obdobje v najinem življenju," sta takrat zapisala 51-letnica in 46-letnik. Kot so pozneje povedali viri blizu nekdanjih zakoncev, naj bi bil razlog za ločitev igralčeva želja po otroku, ki pa je njegova soproga ni delila. Manganiello se je v javnosti že pojavil z novo spremljevalko, Vergara pa naj bi se sestajala s slavnim ortopedom. Čeprav so mnogi konec njunemu zakonu napovedovali, še preden sta dejansko stopila pred oltar, pa sta Britney Spears in Sam Asghari odločitev, da se ločita, sporočila dobro leto po poroki. Da v njunem zakonu škripa, so ameriški mediji poročali že nekaj tednov prej, vlogo za ločitev od pop princese pa je avgusta vložil igralec. Kot razlog za razvezo je navedel nepremostljive razlike, zahteval pa naj bi tudi plačilo preživnine za zakonca in kritje odvetniških stroškov. To je bil tretji pevkin zakon.

Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness sta bila poročena 27 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Septembra sta novico, da se po 27 letih ločujeta, sporočila še igralca Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness Jackman. Za revijo People sta dejala, da sporazumno končujeta svoj zakon: "Blagoslovljena sva bila, da sva si lahko kot mož in žena skupaj delila skoraj tri desetletja čudovitega in ljubečega zakona. Najino potovanje se zdaj spreminja in odločila sva se, da se ločiva, da bi nadaljevala svojo individualno rast." Par, ki ima dva otroka, je v izjavi za javnost zapisal še, da se njuna družina naslednjega poglavja loteva s hvaležnostjo, ljubeznijo in prijaznostjo.

