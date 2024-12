Razhodi in ločitve 2024: Kdo so zvezdniki, ki so šli vsak svojo pot?

Po štirih letih zakona sta se Ellie Goulding in Caspar Jopling odločila, da se razideta. Razhod sta nekdanja zaljubljenca, ki imata skupaj dveletnega sina Arthurja, potrdila na družbenih omrežjih. Kot je na Instagramu zapisala pevka, sta se za ločene poti odločila že pred časom, a sta to želela ohraniti v zasebnosti. "Ostajava prijatelja," je še zapisala.

Da je po 13 letih zveze spet samska, je marca sporočila hrvaška vplivnica in najbolj znana navijačica Ivana Knoll . Po dolgoletni zvezi se je razšla s fantom Antejem , ki ga sicer ni veliko izpostavljala v javnosti. Skupaj sta bila več kot desetletje, kot je še razkrila svojim sledilcem na Instagramu, pa sta se razšla prijateljsko in bo do njega vedno čutila le vse najlepše.

Razhodi in ločitve so prizadeli tudi tuje zvezdnike

Nekdanja žena Billa Gatesa , Melinda French Gates , pa se je spomladi razšla z nekdanjim dopisnikom televizijske mreže Fox News. Čeprav so se tik pred tem pojavile govorice, da jo je Jon Du Pre zaprosil za roko, milijarderko pa so opazili z velikim diamantnim prstanom, se je izkazalo, da niso bile resnične. Razhod je potrdil njen tiskovni predstavnik, kdaj natančno sta se nekdanja zaljubljenca odločila, da gresta vsak svojo pot, pa ni razkril.

Čeprav sta bila videti izjemno srečna in složna tako v zasebnem kot tudi profesionalnem življenju, je njune ljubezenske pravljice konec. Nadiya Bychkova in Kai Widdrington sta se razšla. Njuna ljubezen se je ohladila po dveh letih, razlog za razhod pa je bilo prav dejstvo, da sta bila konstantno skupaj.

Tudi v drugo jima ni uspelo. Govorice, ki so vse od maja polnile medije, so avgusta postale resnične. Jennifer Lopez in Ben Affleck se ločujeta. Po dveh letih zakona je zahtevo za ločitev vložila slavna pevka, kot datum razhoda pa je navedla 26. april. Prav na dan vložitve papirjev sta kmalu nekdanja zakonca praznovala drugo obletnico tradicionalnega poročnega obreda v Georgii, čeprav sta se prej že enkrat poročila v Las Vegasu, in sicer 17. julija 2022.

Igralca Zoë Kravitz in Channing Tatum pa sta se oktobra po treh letih razmerja razšla. Zvezdnik je hčerko Lennyja Kravitza in Lise Bonet zaročil pred enim letom. 44-letnik se je le mesec prej po šestih letih dokončno ločil od Jenne Dewan, a očitno to ni pomenilo svežega začetka za razmerje z Zoë, čeprav je pred tem na družbenem omrežju objavil zapis, v katerem ji je izpovedal ljubezen.