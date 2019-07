Razigrana zaljubljenca Hugh Jackman in njegova 13 let starejša žena

Starostna razlika jima nikoli ni delala težav, zaradi nje pa so številni dvomili o njunem razmerju. Medtem ko bo Hugh oktobra dopolnil 51 let, bo njegova srčna izbranka konec novembra slavila 64. rojstni dan. Zaradi tega sta bila večkrat na udaru, saj so se nekateri zlobni jeziki opletali, da je Deborra ob njem videti kot njegova mama in ne žena.

Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness sta se spoznala leta 1995 na snemanju serijeCorrelli, poročila pa sta se leto kasneje. Čeprav je serija imela samo eno sezono in 10 epizod, igralec pogosto poudarja, da je bil ta projekt najboljša stvar na svetu, ker je tako spoznal ljubezen svojega življenja – Deborro. Par je skupaj posvojil dva otroka, Oscarja in Avo.

Recepta za srečen zakon ni, to vemo. In tega se zavedata tudi slavna zaljubljenca. Hugh je za revijo People dejal, da je najpomembnejše, da se pari naučijo deliti vse. Dodal je, da to ne pomeni le intimnosti, kot je spalnica, ampak da se to nanaša na vse, kar življenje prinaša: dobre in slabe stvari, strahovi, uspehe.

"Deb in jaz sva tako funkcionirala že od vsega začetka. Drug do drugega sva vedno bila takšna, kot sva v resnici," je pojasnil in dodal, da svoj čas najraje preživlja z družino.

Paparaci so ju te dni v objektiv ujeli na Beverly Hillsu, kjer sta kar žarela od sreče. 50-letnik je svojo izbranko nosil kar na "štuparami", oba pa sta imela nasmeh do ušes. Brez dvoma lahko rečemo, da je njuna zveza v Hollywoodu ena najbolj stabilnih.