Zakonca Bieber razbesnela goste hotela, v katerem se bosta poročila

25-letni Justin Bieber in 22-letna Hailey Baldwin bosta v kratkem obnovila svoje poročne zaobljube, sklenjene konec preteklega leta na newyorškem matičnem uradu. Tokrat se bosta resnično sprehodila do oltarja, romantičnemu dogodku pa bo prisostvovalo približno 85 svatov.

Njune sreče pa ne delijo gostje, ki so trenutno nastanjeni v hotelskem kompleksu. Po poročanju tujih medijev so namreč prejeli obvestilo s strani vodstva resorta, da jim bo v dneh, ko bosta tam bivala tudi zakonca Bieber, prepovedana uporaba dodatnih storitev. To pomeni, da gostje ne bodo smeli uporabljati bazena, spa-ja in osrednje restavracije, saj se bosta tam zadrževala Bieberjeva, ki sta izrazila željo po popolni intimnosti zase in svoje svate.

Gostje, ki so morali za eno nočitev v prestižnem kompleksu odšteti tudi do 1000 evrov, so ob prejemu elektronske pošte izrazili ogorčenost in nestrinjanje, zato jim je vodstvo resorta že ponudilo finančno kompenzacijo, druge termine bivanja in brezplačne obroke v kateri od preostalih hotelskih restavracij.

Tuji mediji so se za komentar o podrobnejših odzivih gostov že obrnili na vodstvo resorta, kontaktirali pa so tudi Justinove in Haileyjine predstavnike za stike z javnostjo.