Razjarjeni voditelj brcnil dron, ki je priletel naravnost v manekenkin obraz

Med prenosom v živo se je voditeljem zgodilo že marsikaj nepričakovanega, na kar niso imeli vpliva. No, voditelj mehiške oddaje Es Show Ernesto Chavana pa je za neljubi dogodek, ki je na družbenih omrežjih že viralna senzacija, kriv izključno sam.

V navalu strasti je namreč brcnil dron, ki je letel po studiu in se mu zelo približal, ta pa je po udarcu spremenil smer in zadel kolumbijsko manekenko ter plesalko Isabello Rojas naravnost v obraz.