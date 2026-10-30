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Razjarjeni voditelj brcnil dron, ki je priletel naravnost v manekenkin obraz

Mehika, 30. 10. 2026 08.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Incident z dronom.

Voditelj mehiške oddaje Es Show Ernesto Chavana je med prenosom v živo jeznorito brcnil dron, ki je letel po studiu in mu očitno načel živce. Dron je na žalost priletel v obraz nič hudega sluteče manekenke in ji lažje poškodoval ustnico. Opravičilo? Javno.

Med prenosom v živo se je voditeljem zgodilo že marsikaj nepričakovanega, na kar niso imeli vpliva. No, voditelj mehiške oddaje Es Show Ernesto Chavana pa je za neljubi dogodek, ki je na družbenih omrežjih že viralna senzacija, kriv izključno sam.

V navalu strasti je namreč brcnil dron, ki je letel po studiu in se mu zelo približal, ta pa je po udarcu spremenil smer in zadel kolumbijsko manekenko ter plesalko Isabello Rojas naravnost v obraz.

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Manekenka se je takoj prijela za obraz, soudeleženke v oddaji pa so ji priskočile na pomoč in jo pospremile stran od kamer. Oddaja se je medtem nadaljevala, medtem ko so ji zunaj kadra nudili pomoč.

Voditelj se je Isabelli po incidentu opravičil. "Zelo mi je žal. Prevzemam odgovornost za to, kar se je pravkar zgodilo. Počutim se zelo slabo in me je sram zaradi mojega ravnanja," je dejal po poročanju mehiških medijev.

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