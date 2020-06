Razkol med Meghan Markle in kraljevo družino bi se naj zgodil že takoj po poroki

Lady Colin Campbell, ki se pripravlja na izdajo knjige 'Meghan in Harry: The real story'(Meghan in Harry: Resnična zgodba, op. a.), izdaja podrobnosti, ki bodo zapisane v biografiji mladega para. "Vem, da je kraljeva družina vložila ogromno upanja in napora v to, da bi bila zgodbaMeghan Markleuspeh,"je povedala Campbellova. 70-letna pisateljica je dodala:"Na stotine milijonov temnopoltih ljudi je navijalo za Meghan, tudi jaz sem kot Jamajčanka doživljala njen vstop v kraljevo družino zelo čustveno in ji privoščila vse, kar je dosegla."Pravi, da so za Meghan držali pesti vsi, ki jih pozna, od prijateljev, ki jih ima med kraljevo družino, pa vse do širše aristokracije. "Vendar je kar hitro postalo jasno, da Meghanina pot ne bo potekala gladko in brez ovir ter da ne bo tako pozitivna, kot smo vsi upali, da bo," je svoja pričakovanja opisala Colin Campbell.