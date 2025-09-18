Razkosano truplo, najdeno v pevčevem avtomobilu, pripadalo mladoletnici

Identificirali so žrtev, katere razkosano truplo so našli v avtomobilu Davida Anthonyja Burkeja, bolj znanega pod umetniškim imenom D4vd. Gre za 15-letno Celeste Rivas, ki je pogrešana že več kot eno leto. Mati žrtve je za TMZ priznala, da je ob novicah o najdenem truplu postala zelo sumničava, saj naj bi njena hčerka hodila s fantom po imenu David.
Policisti so si, odkar so prejšnji teden v Tesli na parkirišču v Hollywoodu našli dele telesa, močno prizadevali za identifikacijo žrtve. Kmalu je v medije prišlo, da gre za avtomobil, registriran na omenjenega zvezdnika, prav tako pa osebno vozilo ni bilo nikoli prijavljeno kot ukradeno.
Žrtev in pevec D4vd imata enaki tetovaži
Oblasti so povedale, da je imela žrtev na desnem kazalcu tetovažo z napisom "Shhh ...", enako pa na desnem kazalcu nosi tudi pevec. Tetovaža sicer ni edinstvena, popularna je postala, ko si jo je leta 2008 tetovirala pevka Rihanna. Enako tetovažo imajo tudi Lindsay Lohan, Lily Allen in drugi.
20-letnik, ki je trenutno na turneji, je širši javnosti postal znan pred kratkim, na glasbene lestvice sta ga uvrstila hita Here With Me in Romantic Homicide, ki imata na stotine milijonov ogledov.
