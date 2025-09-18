Razkosano truplo, najdeno v pevčevem avtomobilu, pripadalo mladoletnici

Identificirano je razkosano truplo, najdeno v avtomobilu pevca Davida Anthonyja Burkeja, znanega kot D4vd. Gre za 15-letno Celeste Rivas, ki je bila pogrešana že več kot leto dni. Mati dekleta je priznala, da je po razkritju novice postala sumničava, saj naj bi njena hčerka hodila s fantom po imenu David.

Policisti so si, odkar so prejšnji teden v Tesli na parkirišču v Hollywoodu našli dele telesa, močno prizadevali za identifikacijo žrtve. Kmalu je v medije prišlo, da gre za avtomobil, registriran na omenjenega zvezdnika, prav tako pa osebno vozilo ni bilo nikoli prijavljeno kot ukradeno.

Žrtev in pevec D4vd imata enaki tetovaži

Oblasti so povedale, da je imela žrtev na desnem kazalcu tetovažo z napisom "Shhh ...", enako pa na desnem kazalcu nosi tudi pevec. Tetovaža sicer ni edinstvena, popularna je postala, ko si jo je leta 2008 tetovirala pevka Rihanna. Enako tetovažo imajo tudi Lindsay Lohan, Lily Allen in drugi.