Tuja scena

Razkošna silvestrovanja zvezdnikov: zabave, jahte in 'žur' do jutranjih ur

Ljubljana, 30. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Beyoncé in Jay-Z

Do vstopa v novo leto nas ne loči več veliko. Načrti, kako preživeti silvestrovo, so tako več ali manj že pripravljeni. Kako pa se od starega leta poslavljajo zvezdniki? V preteklih letih so to počeli na glamuroznih zabavah, na jahtah v tropskih krajih, pa tudi v udobju svojih domovanj.

Zvezdniška zakonca Jay-Z in Beyoncé sta pred nekaj leti gostila tematsko zabavo v slogu dvajsetih let preteklega stoletja. Na seznamu povabljenih so med drugim bili pevka Kelly Rowland, igralec Quincy Brown ter raperja Nas in Diddy. Slednji bo leto 2026 dočakal za zapahi.

Hollywoodski zvezdnik Leonardo DiCaprio je kar nekaj silvestrovanj preživel sredi oceana, daleč stran od radovednih oči javnosti. Na jahti so mu družbo velikokrat delala dekleta, na prihod novega leta pa je večkrat nazdravil z drugimi znanimi obrazi, ki so pluli skupaj z njim. V lepotah Karibov so v času novega leta v preteklosti uživali tudi nekdanja voditeljica Ellen DeGeneres s soprogo Portio de Rossi, glasbenik Robin Thicke, modni oblikovalec Marc Jacobs in pevka Mariah Carey. Za Kubo in osemmilijonsko jahto pa sta se pred nekaj leti odločila dolgoletna zakonca Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones.

Morje so za zimske radosti zamenjale igralke Melanie Griffith s hčerko Dakoto Johnson in Goldie Hawn s hčerko Kate Hudson, ki so enega od novih let preživele v luksuznem smučarskem letovišču Aspen. Bele strmine je v preteklosti izbrala tudi nemška manekenka Heidi Klum.

V klubih so do polnoči v preteklih letih odštevali raperja Tyga in Drake, glasbenica Rihanna ter zvezdnica Paris Hilton. V novo leto je na odru večkrat vstopil tudi didžej Calvin Harris, pa naj bo to v Las Vegasu ali na Ibizi.

Klan Kardashian - Jenner ima pod pasom številne silvesterske zabave, naj bodo te v nočnih klubih ali pa v udobju domačih vil. Odkar so povile otroke, se slavne sestre še bolj zavedajo pomena družine. Tudi zato so zadnjih nekaj let preživele doma, obdane s sorodniki. Bleščeče oprave pa so zamenjale udobne pižame.

Za mirno praznovanje v hiši na jezeru Como se je, odkar je poročen in oče, večkrat odločil hollywoodski zvezdnik George Clooney. Stran od fotografov in kričečih oboževalcev je staremu letu v slovo večkrat mahala tudi Taylor Swift, ki bo letošnje silvestrovanje prvič praznovala z zaročnim prstanom na roki.

