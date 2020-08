Razkošne počitnice v Grčiji: Tom Hanks z ženo na luksuzni jahti

Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson , ki sta letos praznovala 32. obletnico poroke, poletne počitnice preživljata na luksuzni jahti v Grčiji. Paparaci so slavna zakonca ujeli na palubi razkošne vodne lepotice, ko sta sedela za mizo. 64-letni igralec je nosil navadno belo majico in kratke hlače v mornarski barvi, medtem ko je njegova življenjska sopotnica, 63-letna Rita, prav tako posegla po beli majici ter hlačah v barvi slonovine. Seveda pa nista pozabila na obvezni modni dodatek v vročih dneh – sončna očala.

Spomnimo, da sta slavna zakonca pred dnevi uradno postala grška državljana. Novico je na Instagramu obeležil grški predsednik vlade Kyriakos Mitsotakis , ki je objavil fotografijo, na kateri so se mu pridružili njegova žena Mareva Grabowski ter Tom Hanks in Rita Wilson.

Hollywoodska zakonca sta že več let očarana nad lepotami Grčije. Leta 2004 sta kupila nepremičnino na otoku Antiparos in si ustvarila počitniško domovanje. Štirinajst let kasneje sta kupila še en dom, in sicer v kraju Skala na grškem otoku Patmos.

Hanks je o svoji ljubezni do te evropske države spregovoril tudi na letošnjih zlatih globusih: "Že 32 let se vračam v Grčijo. To je pravi raj. Bil sem po celem svetu in obiskal sem ene najlepših kotičkov na Zemlji, a nič ne prekaša Grčije. Pokrajina, morje … Čudoviti kraji, ki na ljudi vplivajo zdravilno. Grčija pozdravi dušo."