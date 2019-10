Razkošno poročno slavje Jennifer Lawrence

28-letna igralka Jennifer Lawrence je dočakala svojo pravljično poroko. S šest let starejšim izbrancem in direktorjem galerije Cookom Marooneyjem sta se pred več kot 150 svati poročila na priljubljeni zvezniški poročni destinaciji, v Newportu (ameriška zvezna država Rhode Island).

Razkošna poročna slovesnost je sledila kmalu zatem, ko sta se zaljubljenca oglasila na matičnem uradu. Čeprav imajo ponavadi zvezdniki dva ločena poročna obreda - prvega v krogu ožjih družinskih članov in prijateljev ter drugega, ki običajno sledi nekaj mesecev kasneje in je precej razkošnejši, sta Jennifer in Cook intimnejši poročni obred preskočila.