Razkošno praznovanje 42. rojstnega dne Jelene Karleuše

Jelena Karleuša je znana po tem, da ima rada lepe in predvsem razkošne stvari. A ne le to, tudi oblačila, ki le malo prepustijo domišljiji so njena strast. In tako je bilo tudi na praznovanju njenega 42. rojstnega dne, ki ga je priredila kar v domačem vrtu za domačo hišo v Beogradu.

A Jelena kot Jelena je poskrbela, da je bil rojstni dan v njenem stilu. Na torti pa se je odločila, da številki 4 in 2 zamenja. Po njeno je torej letos dopolnila 24. rojstni dan. Torto pa so krasile gole Barbike in goli Keni, ki so se predajali strastem ter mini različice alkoholnih pijač.