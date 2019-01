Razkril, kaj ga privlači na ženskah

''Da ohranim kondicijo, telovadim trikrat do štirikrat na teden. Uživam v branju knjig, pisanju poezije in ob gledanju filmov. Poleg vseh teh aktivnosti rad preživljam čas s svojimi prijatelji,'' je v enem od intervjujev povedal in priznal, da mu oboževalk ne manjka ter da je vajen tudi ženitnih ponudb.

V seriji nima ravno sreče v ljubezni, saj ni preveč resen partner in rad leta s cveta na cvet. Za razliko od Sinana pa je Alp povsem drugačen. 26-letnik pa še ni našel boljše polovice. In kaj išče pri ženskah?

''Ne morem ravno reči, kateri tip ženske mi je všeč, ali so to blondinke ali rjavolaske. Pravi pogled in nasmeh sta morda tisti dve stvari, ki me vedno privlačita na nežnejšem spolu.''