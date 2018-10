Razkrila, da ima multiplo sklerozo: Spet se želim igrati s sinom

''Sem nezmožna. Včasih padem, iz rok mi uhajajo stvari, moj spomin je slab in moja leva stran se ne odziva tako, kot bi se morala, ampak vztrajam. Smejim se in ne vem točno, kaj bom storila, vendar se bom trudila po najboljših močeh," je zapisala na instagramu, zraven pa objavila selfie, ki ga je posnela pred ogledalom.

Ameriška igralka Selma Blair je v čustvenem zapisu na Instagramu razkrila, da trpi za multiplo sklerozo. To kronična bolezen osrednjega živčevja, ki prizadene možgane in hrbtenjačo, so ji odkrili avgusta, simptomi pa so se, kot je dejala, začeli pojavljati s časoma. Zvezdnica ima težave s koordinacijo, sooča se z bolečinami in utrujenostjo.

Blair trenutno snema serijo, znanstveno fantastično dramo Another Life.Zvezdnica je o svoji bolezni spregovorila, ker se je javno zahvalilakostumografki Alissi Swanson, ki ji pomaga pri oblačenju in ji je v oporo, da ne izgubi ravnotežja. Med drugim se je za podporo zahvalila slavnim prijateljem, med njimi sta tudi igralki Jaime King in Sarah Michelle Gellar.

''Spet se želim igrati s sinom, se sprehajati po ulici in jahati svojega konja, imam multiplo sklerozo in sem v redu. Ampak če vidiš, da svoje stvari mečem po ulici, mi lahko brez problema priskočiš na pomoč. Sama bi za to potrebovala cel dan,'' je za konec še dodala mama 7-letnega fanta Arthurja Sainta Bleicka.