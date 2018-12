Razkrila otrokov spol in ime

''Fantek je!!! Dobrodošel Rocco v družino!!! Čakamo te z veliko ljubeznijo in hrepenimo po tem, da te spoznamo. Patricio, hvala ti za to darilo,'' se je srčnemu izbrancu zahvalila 34-letna noseča Odalys. Ob tem je objavila še skupinsko fotografijo, na kateri seveda ni manjkal velik moder balon s helijem v obliki zvezdice, na katerem je pisalo, da bo fantek – ''baby boy''.

Mehiški igralec Patricio Borghetti , ki je pri nas zaslovel z vlogo učitelja v mladinski uspešnici Rebelde, in njegova srčna izbranka Odalys Ramirez pričakujeta dojenčka, zdaj pa sta z oboževalci delila novico, katerega spola je njun otrok.

''Zdravo Rocco!!! Čakamo te z vso ljubeznijo tega sveta,'' je zapisal zvezdnik in s tem razkril sinovo ime.

Za Odalys in zvezdnika mehiških telenovel je to drugi otrok, saj že imata dve leti in pol staro hčerkico Gio. Patricio ima iz zakona z igralko Grettell Valdez še 10-letnega sina Santina.