Razkrili vzrok nenadne smrti manekenke

Ta nesrečni dogodek se je zgodil že 12. aprila. Igralec je svojo ženo našel na dnu domačega bazenu in takoj poklical pomoč. Odpeljali so jo v krajevno bolnišnico in ji nudili ustrezno pomoč, a njeno telo ni zdržalo. Po osmih dneh je umrla. Pokojnica naj bi v preteklosti imela občasne težave z depresijo. Po poročanju portala The Blastje mrliški oglednik ugotovil, da je umrla zaradi utopitve, do česar je prišlo zaradi premajhnega dotoka kisika v možgane.

Med drugim še poročajo, da je bila igralčeva žena Stefanie v resnici stara 43 let in ne 35 ali 37, kot so najprej pisali številni tuji mediji.

Igralec se je na Instagramu od pokojne žene poslovil s čustveno objavo, v kateri je med drugim zapisal: ''Za nas so bili to najbolj žalostni in boleči dnevi v življenju in ne vemo, koliko časa bomo potrebovali, da bomo premagali to bolečino. Lepo, angelsko in talentirano prisotnost moje Stefanie bomo globoko pogrešali in bo za vedno ostala v naših srcih.''